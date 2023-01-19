下周國際新聞事件
1/23 周一 日本央行會議紀要
加拿大12月新屋房價指數
歐元區1月消費者信心初值
1/24 周二 澳洲1月綜合PMI初值
日本1月Jibun銀行綜合PMI初值
歐元區1月綜合PMI初值
英國1月綜合PMI初值
美國1月綜合PMI初值
業績報告：微軟、嬌生、德儀
1/25 周三 API原油庫存
澳洲Q4通膨率
德國1月Ifo商業景氣
美國MBA抵押貸款
加拿大央行利率決議
EIA原油/分餾油/庫欣原油/天然氣報告
業績報告：特斯拉、艾司摩爾、亞培、柯林研發
1/26 周四 南韓1月消費者信心
南韓Q4經濟成長率
美國Q4經濟成長率
美國首次請領失業救濟人數
美國12月新屋銷售
業績報告：英特爾、LVMH、迪奧、思愛普
1/27 周五 南韓1月商業信心
美國12月待完成銷售房屋
美國1月密西根消費者信心
業績報告：樂金能源、發那科
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。