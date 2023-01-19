下周國際新聞事件

1/23 周一 日本央行會議紀要

加拿大12月新屋房價指數

歐元區1月消費者信心初值

1/24 周二 澳洲1月綜合PMI初值

日本1月Jibun銀行綜合PMI初值

歐元區1月綜合PMI初值

英國1月綜合PMI初值

美國1月綜合PMI初值

業績報告：微軟、嬌生、德儀

1/25 周三 API原油庫存

澳洲Q4通膨率

德國1月Ifo商業景氣

美國MBA抵押貸款

加拿大央行利率決議

EIA原油/分餾油/庫欣原油/天然氣報告

業績報告：特斯拉、艾司摩爾、亞培、柯林研發

1/26 周四 南韓1月消費者信心

南韓Q4經濟成長率

美國Q4經濟成長率

美國首次請領失業救濟人數

美國12月新屋銷售

業績報告：英特爾、LVMH、迪奧、思愛普

1/27 周五 南韓1月商業信心

美國12月待完成銷售房屋

美國1月密西根消費者信心

業績報告：樂金能源、發那科

外媒稱北京拒絕中美防長對話
新聞透視》賴清德兩岸論述 要讓中美都能安心
疫苗採購案 監院查1年半仍無結果
#1月 #綜合 #PMI #報告 #美國