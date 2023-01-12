行政院長蘇貞昌將下台的傳聞不斷，總統府說明下階段內閣調整，將於立法院會期結束後討論。對此，國民黨立委賴士葆認為，民進黨已經質變，不懂得反思和反省，換掉蘇貞昌，不過是換湯不換藥，不會帶來太大改變。

賴士葆今（12）日在臉書發文表示，內閣改組本應是件大開大闔、大破大立的事，但現在卻拖泥帶水，欲走還留，最後就是歹戲拖棚、下台的身影變得很難看。

賴士葆認為，即便民進黨的敗選檢討輕描淡寫，不敢直指握有最大決策權的蔡英文和蘇貞昌，但蘇早該知所進退，表態絕不接受慰留，因為2018年民進黨在九合一選舉大敗時，時任閣揆的賴清德自動請辭，蘇為何還戀棧接受慰留？

賴士葆狠酸，蘇貞昌前陣子引發話題的抖音風格政績影片，給人最強烈的感覺不是他政績有多好，而是他有多麼想繼續留任行政院長。

賴士葆接著說，敗選之後，民進黨最大的心力不是追討陳明通和林智堅學術不倫的責任，反而去圍剿「自我檢討省思、說真話」的高嘉瑜和王世堅，讓兩人成了黨內同志宣洩三連敗怒氣的代罪羔羊。他直言，民進黨不省思、不悔改，道德感和價值觀已全然淪喪並質變，換掉蘇貞昌，也只不過是換湯不換藥，不會帶來太大改變。