台北地院11日開庭審理，調查官余正煌對前新竹市長林志林智堅自訴違反《著作權法》案，而兩人的指導就受、國安局長陳明通卻在10日突然堅稱「這是個冤案」，引起各界關注。媒體人黃暐瀚指出，過去迴避不斷迴避的陳，之所以會有這樣的轉變，其實是因為他們抓到余的漏洞，直言「余正煌自訴案，未必穩贏！」

黃暐瀚昨（11）日在臉書表示，過去在立法院被多次詢問林智堅論文案的陳明通，每次都以「陳局長不回答陳教授的問題」迴避問題，但他卻在相關案件開庭前夕突然大爆發，稱「這是一個冤案，我在這裡必須說明，通過這樣的東西，我沒辦法接受」，而讓陳硬起來的理由，其實是因為他與林智堅有信心能夠打贏這場官司。

「戰略是：『余正煌無權主張著作權』！」黃暐瀚提到，林智堅委任律師胡中瑋稱，在余正煌的89頁的論文中，有27頁其實是完全複製「民調內容」，其中包括未公開發表的著作（民調公司的分析），不符合著作權法52條的「合理引用」，因此余正煌「不得享有著作權」，更無權提出訴訟。

黃暐瀚解釋，林智堅學位遭台大撤銷，學倫會說他違法學術倫理，都不等於「違反著作權法」的官司會輸，「只要證明余正煌論文內容『抄襲』從未公開過的『林智堅內部民調』，余正煌自訴案，未必穩贏。」

對此，余正煌委任律師吳俊德則說，陳明通曾引用該民調數據發表論文，但過去均未有人提出相關問題，反質疑此民調公司是為答辯而虛構出的。