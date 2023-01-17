九合一大選結束後，藍綠雙方目前焦點已轉到2024總統大選的潛在角逐者身上。在17日TVBS公布的最新民調中可以看到，國民黨新北市長侯友宜在與民進黨副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲三腳督的情況下，可以拿到3成4的支持度，領先賴的2成5跟柯的2成1。對此，國民黨台北市議員游淑慧17日就表示，「侯友宜在國民黨裡面支持度的部分有慢慢歸隊，之前大家疑慮深藍的部分不會支持他，這一部分倒是還好」，引發討論。

游淑慧17日在網路節目《少康戰情室》中表示，「在這份民調裡面，我們看到侯友宜在國民黨裡面支持度的部分，我覺得有慢慢歸隊，從早期我們看到有6、7成，如果黨內有共識或是他自己願意表態的話，之前大家疑慮深藍的部分不會支持他，這一部分倒是還好」，游淑慧更接著說，「因為現在所有藍軍支持的就是想贏，想重新贏回執政權」。

游淑慧坦言，「就像賴清德，不管他講什麼，全部的人都會忍氣吞聲等賴清德贏了再說」，但游淑慧最後也強調，「不管賴清德的兩岸論述或是台灣論述，怎麼抝還是民進黨執政，就是民進黨過去這8年來，這些吃香喝辣的人還是在檯面上，換湯不換藥，不是他個人論述的問題，而是整個共犯結構、整個民進黨的執政團隊依然會把持整個台灣的資源和未來」。