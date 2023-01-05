副總統賴清德近日批國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇剛連任議員、領補助款後，就落跑選立委，認國民黨「已經失去了民主的基本原則」。國民黨文傳會副主委林家興5日回應，賴有無想過自己與民進黨諸多言行正是活生生反民主例證？

林家興也質疑，當前正同額競選「民進黨主席」的賴清德，副總統與競選黨主席的行程經費支出有無清楚畫分？是否利用國安特勤資源、國家資源遂行競選民進黨主席行程？

林家興表示，相較王鴻薇有監督戰力、在地深耕16年，民進黨立委後選人吳怡農提出的政見多不可行、打高空，甚至連民進黨政府官員都直接打臉，推出如此逆反民意的候選人，又是誰不在乎民意？

林家興說，賴清德若有心推動健康的民主政治、重振民進黨，應以身作則，用務實政見、廉正有感作為說服民眾，而非為達政治攻擊效果，拉低格局噴口水，有失副元首格局，難道蔡英文總統口中「合適的接班人」水準僅止於此？