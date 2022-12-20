國民黨立委補選參選人王鴻薇（見圖）確診後20日首度現身，發表「嚴審預算、定期揭露、還稅於民」政策。（鄧博仁攝）

台北市第三選區立委補選倒數19天，國民黨候選人王鴻薇今再拋「嚴審預算、定期揭露、還稅於民」財政政見，表示民進黨政府近幾年稅收超徵額度龐大，應該還稅於民，否則超收稅收須定額進入還債基金還債，讓未來的人少背一些債。

王鴻薇指出，蔡英文總統2019年元旦講話提到，國家稅收超出預期，應讓收入較少者分享到經濟成長紅利，這就像公司盈餘應該優先給員工分享，所以除了加薪與減稅，還要進一步減輕民眾負擔，但之後果然無聲無息，讀稿機講完就忘記。

王鴻薇表示，蔡政府執政6年稅收超徵1.1兆元，2021年超徵4327億元，今年預估超徵4500億元，若4500億元超徵，拿一半出來全台灣每個人可以拿到1萬元。王強調，她的政見不是聖誕老公公的概念，這是納稅人的錢。

王鴻薇舉例，美國通膨高，今年10月加州進行全美最大型的退稅計畫，透過加油或買東西形式發通膨紓困金，符合資格可以拿到1000元美金補助款；新加坡與香港也是政府經濟成長超出預期，政府稅收增加，就會發紅包給市民。

王鴻薇質疑，香港、新加坡與美國加州可以還稅於民，為什麼台灣不能做？

王鴻薇批評，這兩年政府稅收超徵數字驚人，但錢卻花在4.9億元八德運動中心；12億元新竹棒球場，一路追加就是因為前瞻計畫錢太多；數位發展部217億元，唯一政績是點餐平台，民進黨政府稅收用的好爽、好開心，綁樁好容易綁。