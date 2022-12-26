今年稅收已超徵4000億元，前立委蔡正元、財信傳媒董事長謝金河等人日前喊出還稅於民的說法，連綠委們都相繼支持，令各界有所期待。民進黨立委何欣純則提出，應把多出預算的稅收用於支應較弱勢的民眾，發揮共享精神。

民進黨立委何志偉、林楚茵及新北市前議員何博文等人，這兩天接連提出還稅於民的方法，數名綠委今（26）日更召開「經濟成果全民共享」記者會，喊話讓民眾過好年；但財政部代理部長阮清華表示，用「實收稅收超過預算數」會比「超徵」適合，並指出這種情況下，若能將之用在減少舉債上，才能讓政府財政更健全，目前沒有還稅於民的相關規劃。

據《ETtoday新聞雲》報導，何欣純解釋會有超徵的狀況發生，其實是因為企業的營所稅成長幅度比預期高，應藉此照顧有需要的年輕人、傳統產業、中小企業等，發放類似於現金券的東西，讓全民領取。

何欣純強調，近日她在立院針對通膨議題質詢時，官員都說台灣狀況比其他國家好，但她認為此說法無法讓生活困苦的民眾接受，反而只會感覺官員們不知民間疾苦。