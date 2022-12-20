台灣民意基金會今公布最新民調，蘇內閣施政表現滿意36％，不滿意52.6％，不滿意比滿意者多16.6 個百分點，其中非常滿意的只有 7％，但非常不滿意的高達28.5％。創下2019年1月蘇內閣成立以來施政滿意度的最低、不滿意度最高記錄。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是蘇貞昌內閣成立四年來最不受人民歡迎的時刻。

民調顯示，對行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現，7％非常滿意，29％還算滿意，24.1％不太滿意，28.5％一點也不滿意，11.5％ 沒意見、不知道、拒答。顯示三成六基本 上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，五成三不滿意。不滿意比滿意者多16.6個百分點。

游盈隆認為，蘇內閣已失去明顯過半數國人的支持和肯定，不滿意者遠遠超過滿意者，是一個嚴重的警訊。2022 年選後蘇貞昌內閣施政滿意度大幅滑落，只剩下三成六，創下2019 年 1 月蘇內閣成立以來的最低記錄。五成三不滿意，也創下上任來最高紀錄。

他說，這次蘇內閣施政滿意度大幅下滑11.4個百分點，也是蘇貞昌 2019 年1月接任行政院近四年中，單次滿意度跌幅最大的一次。

本次調查訪問期間是2022年12月12-13二天，全國為範圍的二十歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1070人、抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 3 個百分點。