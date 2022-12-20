台灣民意基金會今公布最新民調，37.5％基本上贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，46.4％不贊同，不贊同者比贊同者多8.9個百分點，創下過去44月以來的新低記錄。與10月相比蔡英文聲望出現巨大變化，總統職務表現贊同率重挫13.7個百分點，等同流失約264萬選民的支持；不贊同率激增8.7個百分點，等同新增168萬人的反對。

游盈隆指出，10月贊同是51.2％、不贊同37.7％，贊同蔡英文國家領導方式的人比不贊同者多13.5個百分點，但這個月形勢逆轉，是一種「移山倒海式」的翻轉；這次蔡英文聲望滑落到37.5％，創下過去44月以來的新低記錄。意味著蔡英文民意支持度已大量流失，開始陷入新的執政困境中。

民調顯示，贊同或不贊同蔡英文處理國家大事的方式10.2％非常贊同、27.3％還算贊同、26.1％不太贊同、20.3％ 一點也不贊同，16.1％沒意見、不知道或拒答。換句話說，37.5％贊同、46.4％不贊同。

游盈隆認為，2022 年選後蔡英文聲望大幅滑落，不僅創下2020年1月總統大選以來的新低記錄，更直追2019年1月的低迷時期，那是因2018年九合一地方選舉重創蔡政府的後遺症。這次蔡英文聲望大幅下滑13.7個百分點，也是她2016年 5月上任以來 6 年7個月中，單次聲望跌幅最大的一次。

游盈隆進一步分析，25-65 歲以上選民都呈現多數不贊同蔡英文處理國家大事的方式，尤其以45-64歲不贊同高達55.9％比例最高。20-24歲最年輕族群，四成二贊同，三成不贊同，差距只有約12個百分點，和過去動輒相差數十個百分點，是小巫見大巫。

此外， 教育程度越高，不贊同越高；自營商／企業 主、高階白領人員、基層白領人員、學生、家庭主婦及退休人員都呈現多數不贊同；他認為，可見「百工百業」這次沒有站在蔡總統這一邊；除了台南市，其他5都16縣市都呈現多數不贊同，意味換多數人對蔡總統領導國家的方式不以為然。

至於國人對2022選舉結果是否感到意外？11.5％非常意外，12.1％有點意外，34.4％ 不太意外，27.6％一點也不意外，14.5％沒意見、不知道。二成四感到意外，六成二不意外。游盈隆說，暗示絕大多數選民預期這次選舉執政黨會大輸，但仍有近四分之一選民感到意外。

本次調查訪問期間是2022年12月12-13二天，全國為範圍的20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1070人、抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 3 個百分點。