人一天約要呼吸2500次，有些人習慣用嘴巴呼吸，而非正確地用鼻子呼吸，醫師提醒，用嘴呼吸引發的問題非常多，除會導致氣喘、腦霧、口臭等6種健康問題外，還會讓牙齒排列不整齊及影響臉型；此外，有研究指，用嘴呼吸會影響到學習能力以及智商。

家醫科醫師李思賢在其臉書粉專上貼文指出，許多人會用嘴巴呼吸，但鼻子才是天生的呼吸管道，因它能夠過濾掉外來的病菌和空氣粉塵，可讓吸入的空氣更溫暖潮濕，也可以刺激一氧化氮(NO)分泌，使呼吸道更擴張，由鼻呼吸比上由口呼吸多獲得20%的氧氣，研究指出，由鼻子呼吸的人有較大的肺活量，而肺活量大小和壽命長短密切相關。

他表示，許多人會因為鼻塞、鼻中膈彎曲或肥胖，用嘴呼吸而吸進很多「過敏原」，也較易有氣喘、腦霧、打呼、磨牙、過度換氣及口臭等問題。此外，用嘴巴呼吸，還會影響到頸椎以及其他節脊椎的曲度，甚至骨盆。

對於重視外表的人，李思賢表示，更要避免用口呼吸，因為用鼻呼吸與用嘴呼吸的臉型完全不一樣，另用嘴呼吸也會讓牙齒較易出現不整齊的狀況。

他並表示，有研究指出，用嘴呼吸會影響到學習能力以及智商，所以若發現小孩習慣張口呼吸，應儘速求診牙醫，越早解決對小孩未來發展越好。他建議，民眾可在醒著的時候有意識地閉上嘴，習慣久了就會慢慢無意識地用鼻子呼吸；睡覺時則建議側睡，因側睡時呼吸道會比較打開、有助鼻子呼吸。