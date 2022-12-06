亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣指出，「異生齒」常見案例多出現在上顎骨部位，該婦人發生位置卻在鼻腔內，臨床出現機率極低。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

醫師術中透過磁導航3D立體定位系統，快速找到異生齒位置並取出，前後僅耗時30分鐘，取出之異生齒約2公分大。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

台中6旬婦人10年前開始出現擤鼻涕帶血絲及鼻涕倒流等狀況，多次就醫都懷疑是鼻竇炎引起，用藥後始終未改善，更引發頭痛後遺症，不時會對家人大發雷霆，日前前往亞大附醫就醫，發現鼻腔內竟長出1顆牙齒，經自然孔導航手術取出，讓婦人找回好脾氣，也換來一夜好眠。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣指出，「異生齒」是指牙齒生長在口腔齒槽以外的地方，常見案例多出現在上顎骨部位，該婦人發生位置卻在鼻腔內，臨床出現機率極低，這類患者往往會引發感染及發炎，進而出現鼻涕倒流、流鼻血、鼻塞等疑似鼻竇炎症狀。

田輝勣表示，婦人就醫時反映右邊鼻子每天嚴重鼻塞、鼻涕倒流，晚上難以入眠。她曾多次就醫，都懷疑是鼻竇炎引起，但用藥後依舊未明顯改善，加上最近鼻涕倒流症狀惡化，引發嚴重頭痛，脾氣也變得暴躁，讓家人相當擔心。

經核磁共振檢查，在婦人的左上顎竇位置處，發現1顆外型及密度都疑似「牙齒」的不明物體，研判是「異生齒」作祟，醫師建議藉由外科手術取出，徹底改善病灶；婦人術後隔天即出院返家，日前回診頻頻感謝醫師，大讚「不鼻塞也不頭痛了」。

田輝勣指出，這顆鼻竇異生齒位置十分特別，若採傳統手術方式，不僅傷口大，且術後癒合時間長，經溝通後，患者同意採用「自然孔」（鼻腔）執行手術，過程中透過磁導航3D立體定位系統，快速找到異生齒位置並取出，前後僅耗時30分鐘，取出之異生齒約2公分大。

田輝勣也補充，鼻竇炎是常見的鼻科疾病，除了感到鼻塞不適，嚴重者甚至會引發氣喘、耳悶塞、中耳積水、支氣管炎、頭痛、頭暈等後遺症，初期會建議服用抗生素治療，但若演變成嚴重或慢性鼻竇炎，則會建議找出真正病因，再以手術根治改善病情，提醒民眾若有上述情形，建議諮詢專業醫師，避免病情持續惡化。