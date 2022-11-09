南投縣環保局長李易書，說明空氣品質微型感測器功能。（廖志晃攝）

南投縣有半數工廠在南投市南崗工業區，空汙時有所「聞」，環保局為監控空氣品質，在周邊裝設80組微型空氣品質感測器，並運用環境物聯網科技，隨時掌握空汙，即時稽查取締；連同之前已在草屯鎮鳥嘴潭人工湖設置的100組，縣內已裝設180組感測器。

南崗工業區空氣品質感測器啟用儀式，9日下午由副縣長陳正昇主持，立委許淑華，縣議員賴燕雪、張嘉哲、洪浩原、史雪燕等人都到場參與。

南投縣南崗工業區，加裝80組空氣品質微型感測器。（廖志晃攝）

陳正昇表示，南崗工業區於1981年開發完成，早年環保法規及監測條件未臻完善，廠商違法排放事件引發民怨，影響鄰近民眾健康及生活品質；如今，南崗工業區80組空氣品質監器布建完成，空氣品質監測進入科技執法新紀元，汙染源將無所遁形，民眾只要掃描QR CORD，就可隨時掌握工業區空氣品質狀態，居民健康更有保障。

許淑華表示，空氣品質是居民關心的重要議題，因此，她向環保署爭取600萬元經費，在南崗工業區布建80組監測器，民眾可以透過手機掃碼即時了解環境品質，政府也能蒐集數據，做為未來改進參考。

環保局長李易書表示，南崗工業區除廠方製程排放空氣汙染物，還有貨運車輛及員工上下班交通工具排放汙染物，又緊鄰住宅區，成為縣內民眾陳情熱區。

因此，環保局在南崗工業區布建空氣品質感測器，每分鐘可監測1筆空品數據，並可同時監測PM2.5、溫度及溼度，達到全方位監測目標；民眾可透過環保署「空氣網」，查詢所在地區空品感測器數據，了解居住環境空氣品質。