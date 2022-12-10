新北歡樂耶誕城「耶誕巨星演唱會」於今(10日)、明(11日)2天登場，第1天演唱嘉賓除了有韋禮安、動力火車、八三夭、閻奕格等明星，最令人驚喜的是，昔日同門陳勢安和畢書盡(Bii)時隔7年，再次合體演唱《勢在必行》，讓粉絲都感動不已的紅了眼眶。

畢書盡唱完《我比從前想你了》後，本來以為他的演唱就結束了，沒想到大螢幕出現一段VCR，是他和另一名男子練唱的背影，正當大家在猜測神秘男子身分時，陳勢安就從門後走出來，和畢書盡合唱經典歌曲《勢在必行》。

兩人時隔7年再合體，讓現場和網路直播的粉絲都驚喜不已，激動表示「真的假的，我都起雞皮疙瘩了！」、「太感動了啦！超級超級開心」、「謝謝今晚的感動，真的超好聽」、「合體唱歌超讚的啦」、「太感人了，聽到哭出來」。

畢書盡驚喜合體陳勢安。(圖／讀者提供)

畢書盡和陳勢安過去為老鷹音樂同門，是並肩作戰的好友，兩人合唱《勢在必行》爆紅，之後和師弟李玉璽、陳彥允組成「老鷹四少」，未料，陳勢安2015年離開老鷹娛樂，外傳他和畢書盡互爭「老鷹一哥」產生心結。

而對於陳勢安的不告而別，畢書盡曾受訪表示一度恨過對方，還稱聯絡不上對方而失聯，但陳勢安被問起此事，不解自己從未換過電話號碼，卻不曾收到Bii的問候，雙方鬧翻，陳勢安當時表示，「看了那些新聞一次又一次，我的心徹底的碎了」。

不過事後雙方互送花籃到對方的活動上，也追蹤彼此IG帳號按讚，隔空化解尷尬，但依舊沒通電話或傳訊息，去年陳勢安受訪時也坦言一切已經過去，當時就放下，如今2人世紀再合體，讓粉絲都相當感動。