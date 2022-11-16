【愛傳媒藺奕專欄】2022金馬創投開幕酒會，我第一次參加是2017，短短六年，這個世界已經天翻地覆。

眼前的影人，無論投資方或是內容方迭有更替。慶幸的是，國際影人出席踴躍重現盛況，除了歐美日韓東南亞，上海電影節也派出代表。

氣質高雅的林涵導演恰恰坐我旁邊，看起來年紀輕輕的她已經出道二十年了，她的第一部電影長片正積極籌拍、還有劇集開發中。

當我提及這次確診、幾乎熬不下去的時候，她說：「哥你不能死，你還沒有幫助完我們這些年輕的一輩！」

對於大半輩子都在安排資金的我，關於募資，我一直安慰她不要驚慌，這些年妳這麼努力，上天一定會眷顧妳、一切都是最好的安排，請相信資本是有眼睛的。

柴姐謙稱自己總是一身的太妹裝扮，她真是永遠的少女心；温貞菱依然一貫俏皮、聊起天來唱作俱佳；在影人的世界裡，每一個表情、每一個肢體動作，都有自己的答案。

現場還有非常多年輕的臉龐、閃亮的眼瞳，拎著紅酒杯。他們知道因為失去信念的疫情世界裡，最好賣的故事是什麼嗎？

是熱氣騰騰的眼淚、是能流出鮮血的軀幹、是假妖假鬼的驚嚇、還是浪漫愛情的驚喜？

最值得記錄的故事，是對社會不公的譴責、是對正義的追求，是綁匪弒警、是被疫控勒贖的人質、是打疫苗打出了生化人、還是勇敢叫囂宣戰的沉淪？

對我來說，電影創作已經是精緻的機械和人造的寶石，我們不談任何脫俗的詞，不講日落、不聊月光。

我們只談家附近那棵樹上吹落的桂花、市場裡的菜價、和病床上的老人家。

世界變動不居，我們不再訴說任何永恆的東西。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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