日導三木孝浩最新青春戀愛電影《即使，這份戀情今晚會從世上消失》，由《我想吃掉你的胰臟》導演月川翔與《堀與宮村》導演松本花奈攜手編劇、《線：愛在相逢時》作曲家龜田誠治為電影配樂，集結青春戀愛電影超強幕後團隊，打造出淒美又賺人熱淚的故事情節。

就連飾演男主角透的道枝駿佑所屬團體「浪花男子」的其他成員，在觀影途中也忍不住哭得淅瀝嘩啦，西畑大吾表示：「在知道了一切之後還想再看一次。」長尾謙杜則是建議粉絲：「最好抱著水桶觀賞！」隊長大橋和也則是大讚：「是一部又哭又笑，會讓人想一看再看的作品。」獲團員們讚聲連連。

福本莉子飾演的女主角真織患有「順向失憶症」，一旦睡著就會忘記當天發生的事，對此，福本莉子不諱言地談到演繹時最辛苦的事：「要表現出真織『普通的生活中有點違和感』下了很多功夫。睡著就會失去那天的記憶，就連要與透同學見面的日子，都要先從透過日記了解他開始。每一次都是『初次見面』，在拍攝現場也會試著讓自己歸零，嘗試像第一次見面一樣盯著對方的臉說話等，但是隨著拍攝進展，我愈來愈習慣拍攝現場，和合作的演員們感情也愈來愈好，要填補自己和真織情感上的差異真的很困難。」

道枝駿佑本身很喜歡看戀愛故事，《在世界的中心呼喊愛情》、《我想吃掉你的胰臟》都看了很多次，這次換成自己主演，他也分享自己的心境：「距離感與交流很重要，如果平常和大家感情很好，透過作品感情會更好，所以我覺得距離感和現場氛圍必須好好拿捏才行，在拍攝現場和演繹時那些都會自然流露出來。」電影11日在台上映。