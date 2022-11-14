英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）以低沉渾厚的嗓音，成為世界知名歌手。此外，她還擁有超高顏值以及火辣身材，有著「性感歌姬」的稱號。日前，她在墨爾本舉辦演唱會，於昨(13)日曬出演唱會的花絮照片，曬出大膽性感服飾穿搭，在網路上掀起熱議。

杜娃黎波過去以翻唱作品闖出名後，先是當起模特兒，後開始推出單曲。可能是受到模特兒的經歷影響，她的穿搭造型相當時尚，並且時常有相當大膽的風格出現。在舞台上，更是常常看見她身穿火辣而性感的服飾在表險時嗨歌熱舞。日前，她在墨爾本的演唱會結束後，在IG上曬出了演唱會花絮照片。

在昨（13）日曬出的照片中，可見杜娃黎波身穿粉紅色網眼針織鏤空裝，整體由毛線與網眼編織而成，透視效果相當好，能夠完美窺見衣服下的細膩肌膚，往下看只見她僅穿著小丁使完美曲線畢露，不過，這件衣服在重點部位以卡通《海綿寶寶》中的派大星以害羞表情圖案遮擋，盡情展露火辣身材的同時，也增添了一絲童趣。

貼文PO出後，在網上掀起熱議，共計有多達308萬人按讚分享。網友們紛紛留言，表示「太美了，天啊」、「你是我眼中最美的天使」、「派大星的表情也太可愛了」、「這衣服的創意太驚人了。」