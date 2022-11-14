日前，動漫《鏈鋸人》開播，火爆全網，收視率相當驚人。其中動畫中的萌寵「波奇塔」也因為他可愛的外型，爭相被不少美女們cosplay。近日，一位日本家教正妹就在推特上曬出可愛扮妝照。超兇渾圓吸引一票網友按讚分享至今已累計多達12萬人按讚轉發。

家庭教師ねね是一位來自日本的美少女，時常在推特上曬出美艷照片的她，至今已在推特上累積超過12萬名粉絲追蹤。近日，她在推特上曬出裝扮成動漫《鏈鋸人》中「波奇塔」的模樣，只見照片中她穿著橘色針織衫與黑色吊帶短裙，自製的電鋸插在胸前，凸顯她的傲人雙峰。而一雙水汪汪大眼睛直視鏡頭，楚楚可憐的模樣，相當迷人。

貼文PO出後，在網路上引發熱議，網友們爭相留言，表示「好喜歡這種感覺」、「想成為你的主人」、「這隻波奇塔也太美了吧」、「我的心臟被擊倒了。」

事實上，這位美少女目前是一名大學生，並且有在兼職家教，因為非常喜歡動漫文化，過去也時常在推特上PO出她cosplay動漫人物的成果照片，每次都吸引大量網友前來舔屏、欣賞。