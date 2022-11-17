美股全面收跌，費半更重挫4.26％，台股受到影響開低後一度下跌150餘點，但回測逼近五日線後獲得支撐，隨即一路攀升，終場小跌2.12點，跌幅0.01％，以14535.23點作收，成交金額2394.87億元。資深分析師柯孟聰指出，這波台股反彈直接越過季線，展現相當強勁的反彈力道，不過，這波起漲2000點走勢太急，加上指標進入超買區有過熱跡象，有可能進入短線修正階段。

至於會反彈到哪個位置，以台股歷史新高的18619.61點到這波低點12629.48點來看，下跌5990點，反彈0.382位置約在14900點附近，剛好也是是前波高點14949點附近，之後拉回做第二隻腳再往上反彈機率大，而第一波反彈格局有機會到農曆過年前。

大盤進行ABC反彈，第一波有可能回測季線或14000點整數關卡附近後再上，元宵後通常會震盪回檔，但以中線來看，多頭仍有可能延續到明年3、4月。

目前盤勢缺點是量能不太夠，融資也沒有大幅增加，散戶沒有明顯進場，用另一方面來看，大盤也有在軋空手的情形。目前都在漲大型股，台積電(2330)漲多換大立光(3008)接棒，很多中小型股還在整理，一般在主流股漲多後進行整理，中小股才有機會接棒，整體量能才會漸漸回升。