為了要澆熄通膨大漲的氣焰，紐西蘭央行二十三日再度大升三碼，也就是七十五個基本點，使得當地利率已來到2009年元月以來最高。但還沒有結束，紐西蘭央行也預告，未來幾個月還是很可能會大力升息。

紐西蘭基準利率經過調升後已來到4.25%，同時，當地央行預估到了明年九月時，利率將上看5.5%，且應會一直持續到後年，也就是2024年。紐西蘭央行撂下狠話，為了儘快將通膨壓到設定的目標範圍，利率就需要調的更高，且力道也比當初設定的要更大。

路透社指出，紐西蘭這次大幅調升三碼，專家學者多數事前已預見。不過，至於利率要升到多高，以及明年有沒有可能會降息，卻是各有各的看法。紐西蘭從去年10月初進入升息周期後，利率也從0.25%陸續共加了4%。

相較最近幾個月比較沒有大幅調升利率的鄰居澳洲，紐西蘭則是顯得很積極。原因可能是紐西蘭央行要事先預防當地通膨再上漲，因為加薪導致物價上漲的現象愈來愈明顯。

專家學者認為，紐西蘭利率可能會升到超過5%，但當地通膨應該會比央行認為的要來得稍微溫和些。在紐西蘭升息後，紐幣立刻也升值0.6%，來到0.6178美元價位，逼近三個月高點0.6204美元。