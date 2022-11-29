春雨(2012)周二召開法說會，由總經理暨發言人周伯威主持，春雨明年扣件銷量預期，可望第一季落底，第二季將會復甦回穩。明年單月出貨量，台灣、大陸可望回到萬噸、6000萬噸水準，長期毛利率挑戰20%。

春雨四大主要扣件市場，大陸、台灣、美國、印度，雖最近大陸疫情再起，但封控力道放緩，春雨認為，大陸谷底現蹤，應該不會再低下去；印尼市場則持續看好，該地區GDP可望不斷創高，且為原物料出產國家，此波打擊通膨令需求減少衝擊之影響不大，加上內部需求暢旺；而美國市場，公司逐漸增加市占當中。

春雨認為，短期受到俄烏戰爭，歐洲鋼鐵供給減少，亞洲補缺口，加上各國央行抑制通膨、短期歐美房市擴張暫緩，鋼價下跌，以及大陸疫情封控，經濟活動趨緩，需求降低。

不過長期面，供給上有碳中和題材，可望支撐鋼材製造成本。需求上，印尼景氣持續熱絡，國內需求成長、鋼價也已修正半年，庫存去化已近尾聲；歐盟對大陸扣件課徵反傾銷稅，有利於台灣扣件業者銷歐；大陸20大結束，亦有機會陸續端出經濟刺激政策振興國內需求。

春雨評估，明年第二季鋼市考望迎來一波復甦，將善用集團垂直整合製造之成本優勢，持續擴大產品市占，並持續開擴料源，掌握原料成本，因春雨受原物料高低影響獲利為重要因素，以及聚焦利基產品，提升設備稼動率，降低生產成本，迎接明年復甦商機。

自台鋼集團2013年進駐起，春雨EPS逐年上升，連續九年配發股利，春雨也持續強化財務結構，提升產品運用效率。

春雨產品結構兩大塊，扣件方面為建築結構、工業用扣件、建築裝修扣件，另一塊為設備跟模具，之後主力在建築結構領域，海內外都會持續強攻。產品集中聚焦，讓製造成本降低，若後續提升掌握料源度，可望提升毛利率。

目前毛利率約16-17%，春雨毛利長期目標挑戰20%，除了上述主攻的建築上，設備方面的扣件成型設備，目前扣件下游受疫情需求端低迷，設備占比縮小，但設備毛利率較高，若後續需求回歸，提升其占比，也有助於毛利率。

春雨產品毛利，設備領域一般在20-30%之間、扣件平均在15-20%之間，線材方面在10-15%。

明年扣件銷量預期，以目前接單跟景氣狀況評估，可望第一季落底，第二季將會復甦回穩，需求量會逐步走升在即。明年上半年低迷，而下半年會受景氣復甦回歸，明年扣件需求有望回到去年6、7月的水位，然較去年下半年搶量瘋狂的數十年榮景仍難以抵達。

春雨各地區出貨量，台灣去年最高峰達1.2-1.3萬噸，平常水位約9000噸，今年第三季底至第四季初約8000噸，呈現需求量減少不少狀況，然明年單月可望回到一萬噸水平；大陸出貨好時可達6000-8000噸，目前4000-5000噸，明年可望回到6000噸；印尼狀況持續亮眼，銷售約2000-2500噸。