在高端疫苗屆效前2周，中央宣布食藥署專家審查會議認可高端疫苗保護力，緊急使用授權（EUA）得以延長。不過專家爆料，當日的會議並不是單純的14比0，與會委員對高端臨床試驗的樣本數有意見，並不利於成績發布，在沒有辦法之下，政府才找來補教名師兼疾管署防疫人員操刀，緊急補上中重症、死亡資料，再由蘇揆宣布以14比0通過認證，這也是委員名單不敢公開的原因。

中華民國防疫學會理事長王任賢揭露，指揮中心4日公布的高端保護力報告實際上是由身兼疾管署防疫人員的補教名師操刀，以數據操弄的方式，協助高端展延EUA。他解釋，疫苗除在接種30分鐘內會因雞蛋過敏產生過敏性休克猝死外，僅能引起免疫反應，跟死亡沒有半點直接關係，用死亡率來評估疫苗保護效果未被國際認可，僅為該名師為疾管署補考創造出的數據。

王任賢表示，比較死亡率時，時間很重要，合理的假設更是決定隨訪時間的重要決定因素，而這位名師深知，只要將疫苗隨訪時間拉到30分鐘以後，死亡率的數據就會回歸背景值，所有疫苗都會差不多。

至於這位名師為何出馬協助指揮中心？王任賢爆料，是因3日的專家會議並非單純以14比0通過，委員對高端疫苗本身提供的資料存有疑慮，認為樣本數太少，例如巴拉圭的試驗只有1000多人、醫學中心雖有2萬人，但實際上打高端的不到100人。

王任賢表示，在沒有辦法之下，疾管署才會緊急出面補上一份牛頭不對馬嘴的資料，並且由蘇揆宣布委員14比0通過。這也是委員名單一直不敢公布的原因，因為真的怕被肉搜。審查EUA的專家都有專業良知，碰到了無良的政客，再好的審查結果只要不符合政黨利益，全部化為烏有，真希望這些委員中能再出一個類陳培哲院士，把真相揭露出來。

「其實高端EUA是否成功展延並不重要」，王任賢解釋，以原始病毒株為基礎的疫苗沒法再繼續生產，已沒有市場，次單位蛋白疫苗又難有向次世代疫苗延展的潛力，可說是「前有追兵、後無退路」。與其說是展延EUA，倒不如說是為政府的核發EUA瑕疵補強、尋找合理的台階下，才會看到疾管署火力急迫到飢不擇食，只要能駁火的，通通上來。他直言，專業的政府機關竟然1450化，夠悲哀。