光學鏡頭雙雄股價持續反彈，五大內外資研究機構相繼升評股王大立光（3008）後，二哥玉晶光（3406）也跟進獲得青睞，中信投顧於法說會後升評至「買進」，推測合理股價拉高為490元，逼近摩根大通證券的500元。

玉晶光受惠於蘋果iPhone 14新機上市拉貨效應帶動，配合經濟規模與良率提升，加上產品組合轉佳且匯率環境有利，玉晶光第三季營收71.77億元、創單季新高紀錄，毛利率由第二季的37.39％上揚至41.96％，加上業外有匯兌收益挹注，第三季稅後淨利17.29億元，季增363％、年增77.31％，創單季新高，每股稅後純益（EPS）15.34元，優於市場預期。

玉晶光累計前三季EPS為21.57元，已超越2021年全年的20.52元，金控旗下法人研究機構預估，玉晶光今年EPS為31.76元，全年獲利將創下歷史新高紀錄，明年一樣保持每股大賺三個股本以上佳績。

玉晶光過去一個月反彈逾3成，伴隨法說會展望正向，23日出現部分獲利了結賣壓。摩根大通證券表示，考量玉晶光在智慧機的產業地位堅實，在虛擬實境（VR）裝置鏡頭發展又居領先地位，任何的股價拉回都是建立部位的好時機。

中信投顧進一步說明，整體而言，玉晶光今年獲利創高後，明年潛望式鏡頭與VR除了具題材性之外，也將帶來實質貢獻，獲利有機會續揚，目前本益比僅約12倍，位於近年本益比區間偏低位置。瑞銀證券亦給予「買進」投資評等，推測合理股價550元。