匯銀專家認為，若沒有新的重大利多，例如像中國大陸旅客突然可解禁來訪等，泰國貨幣泰銖這波反彈行情，有可能將暫時畫下句點。不過，若從技術面觀察，目前泰銖是被超賣。

過去一個月期間，泰銖兌美元匯價大升6%，是亞洲表現第二好的貨幣，理由是中國大陸稍微放寬新冠疫情嚴格規定，還有市場認為聯準會可望不再大力升息。另外，預估泰國上季GDP可高達4.4%，增幅為四年最大也是理由之一。

根據技術面線型判斷工具慢速隨機指標（Slow Stochastic Oscillator），約兩個月前，泰銖已從賣超轉成買超。至於200日移動平均線以及八月匯價高點35.057這兩點，都是泰銖目前所遇到的升值阻力。

投資銀行業者NatWest Markets認為，泰銖差不多就是現在這個價位了，除非有更多美元在匯市被出脫，出現更多風險偏好者，或是中國大陸忽然重新開放等，否則泰銖就應該會進入盤整階段。因此，就最新技術面來看，泰銖在35.12到36.4之間整理很合理。

市場傳言，聯準會明年升息力道可能變小，不過，泰銖藉由消息面走高的行情可能不這麼順利，因為聯準會偏好大幅升息的鷹派人士還是不少。像是聖路易聯邦準備銀行就是其一，認為美國利率至少要拉高到5%至5.25%才行。

匯銀人士指出，就算泰國央行堅持慢慢升息也無法提供泰銖上升動力。若要藉由旅遊為利多，就得要祭出不同政策才行。至於中國大陸，也不可能立馬改變奉行已久的嚴格抗疫規定。

疫前，觀光產業占泰國經濟成長比重20%，其中，光是中國大陸遊客就占了整個全球客群的28%。彭博社匯整各界對泰銖第四季的預估值看法，多數認為將貶到37價位。21日亞洲晨間匯價，泰銖兌一美元曾在35.78至36.05之間游走。

GAMA資產管理表示，若是想看到泰銖大幅升值，得要陸客重新回流，以及油價不在高檔位置才行。中國大陸放行當地民眾可以出國旅遊的腳步沒這麼快，但萬一日後一旦開放，泰國可望成為最大受惠族群的其中一員。