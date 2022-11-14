現年42歲的女星吳怡霈過去是新聞記者及體育主播，憑著甜美臉蛋與清新氣質獲得觀眾矚目，後來轉戰演藝圈後表現更是亮眼，加上凍齡的外貌，讓她人氣持續攀升。經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前主持第76屆工業節慶祝大會卻遭工作人員酸「講講話就可以賺錢真輕鬆」，吳怡霈霸氣回應：「隔行如隔山」。

吳怡霈昨（13）日深夜發文開頭就反問大家：「主持人是個什麼樣的工作？」她接著回答：「（主持人）不只是講講話賺錢的工作」，吳怡霈提到自己每年的11月11號都會固定主持工業節慶祝大會，累計已有13年，大會上有總統、各部會首長蒞臨，在安全規範上也很有講究，入口有層層安檢、主持人要和總統官邸隨扈官細細對每分每秒時間，一面和台下上千位來賓提醒講解內容，同時耳朵還要注意聽隨扈更新總統移動的狀況，主持人的任務要分秒不差的在總統踏進會場時cue全場拍手歡迎，然後進行所有流程。

吳怡霈介紹工作上的不易之處：「包括掌控氛圍、控制速度快慢，超時要在不失禮貌中偷偷抓緊時間趕進度，超前則要想辦法互動並優雅的拖延時間，來賓太興奮不受控，要幽默提醒化解危機，現場太嚴肅快睡著，要適時改變tempo節奏」，她表示13年前第一次接下這個主持時，緊張到全身發抖，不過近年主持越來越熟練，心跳也越來越沉穩。

結束工作後，經紀團隊透露聽到工作人員耳語討論：「主持人工作好輕鬆喔，講講話就可以賺錢」，讓經紀團隊為吳怡霈打抱不平，但她一句話便霸氣化解他人的貶低：「沒關係啊，隔行如隔山，在別人眼中或許簡單，但自我價值豈是外人說了算？」並自我調侃：「你好，我是穿得漂漂亮亮，笑笑講講話賺錢的主持人，我叫吳怡霈」，高EQ發言令許多粉絲讚賞，直言不在同個層次不用上心，專業能力有目共睹。