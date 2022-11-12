國民黨高市議員李雅靜11日舉辦「點亮星空電影院」活動。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

國民黨高市議員李雅靜11日舉辦「點亮星空電影院」，她在鳳山街頭架起大型投影屏幕，播放著老少咸宜的動畫電影，這同時是鳳山首場戶外電影院，李雅靜表示，雖然正值選舉期間，但選舉不一定要劍拔弩張，選戰也可以很溫馨，由於「點亮星空電影院」獲得民眾高度肯定，未來將再加場舉辦。

「點亮星空電影院」活動在戶外架起大屏幕，播放迪士尼系列動畫影片，同時，有深受小朋友喜愛的造型氣球、棉花糖，吸引滿場大小朋友前往觀賞電影。有別於其他類型的親子活動，這是鳳山首場戶外電影院，許多小朋友首次在戶外觀賞電影，是非常特別的體驗。

李雅靜表示，近幾年受到疫情影響，民眾都悶壞了，尤其許多小朋友已經很久沒進電影院看電影，在疫情稍緩之際，特別在戶外舉辦親子電影觀賞活動，除了讓小朋友開心看電影之外，更讓大朋友回味兒時廟埕看電影的感覺。雖然正值選戰期間，她認為，選舉不需要劍拔弩張，選戰也可以很溫馨。