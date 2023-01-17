上班注意！國1后里段「2大貨車追撞」 。（圖／翻攝高公局網站）
上班注意！國1后里段「2大貨車追撞」 。（圖／翻攝高公局網站）

高公局表示，今（17）日6時14分，國道1號北向162.7K、后里路段，因2大貨車追撞佔用外車道，造成後方塞車，提醒用路人小心行駛。

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