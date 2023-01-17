上班注意！國1后里段「2大貨車追撞」 07:132023/01/17 中時新聞網 陳慧雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班注意！國1后里段「2大貨車追撞」 。（圖／翻攝高公局網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班注意！國1后里段「2大貨車追撞」 。（圖／翻攝高公局網站） 高公局表示，今（17）日6時14分，國道1號北向162.7K、后里路段，因2大貨車追撞佔用外車道，造成後方塞車，提醒用路人小心行駛。 春節10天連假有4波車潮！易塞路段、時間預估出爐了 蜘蛛人清土石 蘇花公路今下午5時搶通 白人婦狂刺「華裔女學生」頭部 她露邪笑：少一個炸掉美國的人 #大貨車追撞 #后里 #國1 #高公局 #國道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轎車國道壓線疾駛！駕駛「雙眼緊閉躺平」 畫面曝光掀眾怒 11:332023/01/15 社會 春節出遊返鄉 公總籲多搭乘大眾運輸 04:102023/01/12 產業特刊 超離奇！保時捷男國3肇事棄車逃 1小時後衝回車道遭撞飛昏迷 13:472023/01/12 社會 蘇花公路大崩塌 雙向中斷！最新「環島指引」出爐 07:522023/01/12 生活 春節連假台中疏運看這！ 地雷路段、替代道路報你知 16:332023/01/13 生活 串聯山海屯 國道4號豐原潭子段通了 04:102023/01/17 地方新聞 國道路線全滅！日統客運只剩雲林縣內2條線 09:062023/01/16 生活 國道轎車壓線奔馳！危險駕駛呼呼大睡 警方出手了 11:212023/01/15 社會 日統客運4條國道路線停駛 已資遣80人 04:102023/01/17 生活新聞 日統客運公告將停駛國道 張麗善將設法溝通協助 14:132023/01/16 生活 陸C919生產線5年將增至年產150架 現有訂單超過1200架 21:402023/01/12 兩岸 區域利多！國4豐潭段全線通車 16:292023/01/16 區域情報-台中 服務北漂遊子26年 雲林日統客運國道路線全收 資遣80人 08:532023/01/16 生活 日統客運停駛國道4路線 統聯客運無縫接軌服務 17:122023/01/16 生活 台中熱門景點交管 鎮瀾宮規畫徒步區 04:102023/01/17 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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