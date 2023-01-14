年關將至，高雄市各分局於13日晚間執行擴大臨檢，高雄市副市長史哲更親自前往苓雅分局帶隊，前往易滋事地點搜查，也在各路設置臨檢。此次擴大臨檢動員17個分局、出動566名警力，成效斐然，光酒駕移送就有6件、酒駕告發3件，並查獲5位通緝犯；另外也查獲毒品案2件、地下簽賭1件、竊盜1件；還意外發現酒店小姐竟是失蹤人口。

高雄市各分局於晚間10時整隊出發，並帶著緝毒犬前往易滋事地點進行盤查，總共抓到9件酒駕，有6件直接移送，3件為告發；而毒品也查獲2件，分別為一級毒品1件、三級毒品1件；查獲的通緝犯高達5人，地下簽賭與竊盜各為1件。

高雄市各分局於13日晚間執行擴大臨檢。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

意外的是，苓雅分局在盤查金芭黎大舞廳小姐時，竟查獲一名小姐的身分為失蹤人口，但由於該名小姐已經成年，警方並未通知家屬，之後由小姐本人親自撤銷失蹤即可。

史哲表示，過年前夕對於防治熱點做臨檢和擴大的維護，主要是為了高雄在疫情之後、經濟開始恢復活絡之餘，還能維護好治安問題；尤其最近的詐騙也相當活絡，希望大家在過年之餘，也能安全第一。

高雄市各分局於13日晚間執行擴大臨檢。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市政府警察局表示，2022年治安指標犯罪發生數與2021年相較，全般刑案下降4.12％、詐欺案件下降5.07％、暴力犯罪下降25.49％、重大犯罪下降26.42％、槍擊案件下降28.57％（暴力、重大犯罪及槍擊案全數於最快時間內偵破），呈現有效防制趨勢，降幅在6都中皆屬績優表現，且聚眾鬥毆等重大受矚目案件均迅速拘捕犯嫌到案，並主動建請台灣高雄、橋頭2地方檢察署聲押，展現檢警共同打擊犯罪的嚴正態度。