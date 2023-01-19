高雄市從北到南分別有二仁溪、阿公店溪、典寶溪、後勁溪、愛河、鳳山溪（含前鎮河）、鹽水港溪及高屏溪等8大流域，高市府環保局針對事業勤查重罰、推動畜牧業資源化政策、河面巡檢及水環境志工巡守等措施，結合水利局積極推動公共汙水下水道接管及現地處理水質淨化工程，8大流域的嚴重汙染測站比例已降至11.7%，為近6年最佳。

公告水汙染管制區 推動畜牧廢水資源化

高雄8大流域中，高雄市共轄42個水質測站，每月檢測1次，以RPI判斷水質落於未（稍）受、輕度、中度及嚴重汙染等級，以嚴重汙染測站比例來看，8大流域從2017年的26.5%降至2021年的14.2%，近5年（2017年到2021年）改善率達46.4%，且二仁溪的古亭橋及阿公店溪的阿公店橋水質均有降級改善，脫離嚴重汙染區段，改善成果卓越，力拼於2028年達成全流域無嚴重汙染河段。

針對事業廢水，環保局除勤查重罰外，也透過公告阿公店溪、愛河、鳳山溪大東橋上游河段為水汙染管制區及後勁溪氨氮排放總量管制區等方式，加強查緝業者廢（汙）水排放情形，減少汙染物排入河川，今年完成事業稽查1886件次，裁處金額逾3175萬元。

依「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」第46-1條第2項規定，大型畜牧場（飼養豬隻2000頭或牛隻500頭）的畜牧糞尿資源化處理比率，應於今年12月27日前達5%。經環保局與農業局共同努力，積極輔導畜牧場並媒合農地，高雄市於今年7月提前達標，六都第一，環保局長張瑞琿親自頒發獎座及獎金給志賢畜牧場、大揚畜牧場、承峰牧場、卓文長牧場及芥辣畜牧場等5家優良沼液施灌畜牧場。

▲畜牧場沼液農地施灌作業。(圖／ 高雄市政府環保局提供)

此外，二仁溪上游內門畜牧廢水資源化中心，今年也開始進行試運轉，每日可處理1萬1684頭豬產生的廢水，每年減少8萬噸畜牧廢水排入二仁溪，減少生化需氧量（BOD） 218公噸、懸浮固體（SS） 143公噸及氨氮（NH3-N） 47公噸排放量。

去年起環保局執行鳳山溪博愛橋上游河面垃圾巡檢及河道底泥清疏作業，截至今年11月30日止，累積巡檢98次，總巡檢長度411.6公里，累積清理廢棄物1442.2公斤、河道廢棄物（含底泥）清疏1041.5公噸，嚴重汙染測站數從2020年16站次降至今年的5站次，改善率達69%，甚至部分河面水質清澈還有魚類洄游。

輔導鄰里 加入水環境巡守志工

除了推動相關行政措施，環保局也積極輔導流域沿岸的鄰里社區、學校及企業加入水環境巡守志工行列，目前高雄市共有32支水環境巡守隊，合計1132位志工與公部門合作，今年辦理11場次淨溪活動及10場次校園深耕教育活動，共同守護流域水環境品質。

環保局長張瑞琿強調，將持續加強監督事業廢水排放、推動畜牧廢水資源化等措施，並滾動式分析及檢討水汙染管制區及氨氮總量管制等策略，減少河川汙染、改善水質。張瑞琿呼籲，事業務必妥善操作與維護廢水處理設施，一經查獲非法排放行為，將告發處分，而民眾也切勿隨手將寶特瓶、塑膠袋或垃圾丟棄於河中，應定點、定時丟棄於垃圾車，共同營造優良水環境品質。

▲高雄市水環境巡守隊淨溪活動照片。(圖／ 高雄市政府環保局提供)

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