財政部關務署表示，從中國大陸進口螺螄粉引起爭議，基隆關已於2023年1月16日下午配合經濟部國際貿易局會同衛生福利部食品藥物管理署及地方衛生單位等機關，依《貿易法》規定至新北市某廠商進行檢查。

如廠商無法就其存儲貨物提出合法進口資料，海關將依《海關緝私條例》相關規定裁處，並移送經濟部國際貿易局依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》裁處停權或廢止廠商登記資格；如涉違反食品安全衛生管理法，得由地方衛生單位逕行處以暫停販售等裁罰。

關務署說明，中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，屬未開放進口貨品。海關2021年查獲走私螺螄粉280件4095公斤，2022年查獲511件4305公斤，均已依《海關緝私條例》相關規定沒入貨品及處以罰鍰。針對日檢查結果，相關機關將溯源查緝，依法辦理。

關務署強調，各關將持續運用風險管理及X光檢查儀等查緝工具，攔截未開放進口之中國大陸農產品及食品，並與相關機關執行市面查緝，以維護民眾春節假期健康安全。