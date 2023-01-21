一名網友在小年夜當天搭機從峇里島回台，沒想到卻因簽證過期6天，被扣在海關，對方要求付現金1萬2，他無法使用信用卡，現場也沒人會中文，求助無門之下眼看飛機將起飛，他向長榮航空地勤求助，而一名剛派駐印尼的地勤馬上掏出自己的錢借他，讓他感動到飆淚，在飛機上寫下此事。

該網友在臉書「爆料公社」發文，他日前趕在除夕前從峇里島回台，卻忘記自己已在當地待超過1個月，落地簽證已經過期6天，在出海關時遭攔下，海關人員要求繳600萬印尼盾（台幣1萬2）才能出境，但他當下身上5張信用卡等無法立即提領現金，也沒有先在台灣申請預借現金密碼，但對方卻不收信用卡。

該網友當下超級崩潰，擔心搭不上飛機，因為明天就是除夕，他於是求助航空公司，但現場沒有人會中文，他最後懇求長榮航空，詢問是否有地勤高層，最後一名印尼籍地勤人員把電話拿給他，他才聽到熟悉的中文，對方說正在登機口，要他把電話直接拿給當地地勤，幾聲交談後，他終於順利通關。

該網友後來在海關辦公室拿到台灣地勤的現金，後來才得知錢是該地勤本人的錢，讓他超級感動，在飛機上寫下這篇文章分享；其他網友留言「一次出國的經驗教訓，要事先做好功課、做足做滿，救命恩人不可忘」、「不管到哪邊，要待超過兩週的都建議要確定簽證問題比較保險，還好你遇到了好人幫助」。