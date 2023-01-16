越南籍40歲阮姓女子與37歲陳姓男子分手後仍藕斷絲連，陳男看不下去阮女跟現任32歲的翁姓男子在一起，16日早上5時許一人持球棒闖入85大樓內，狠狠痛毆翁男。苓雅分局員警到場後發現阮女與陳男已不見蹤影，獨留下眼眶、鼻子掛彩的翁男一人，警方也在7小時內找到陳男與阮女，目前正在釐清案情中，之後將依傷害罪送辦。

苓雅分局今日早上獲報85大樓內的23樓有打架情事，於是派員趕往現場，沒想到映入員警眼前的只有被打到慘不忍睹的翁男，翁男鼻子與眼眶有受傷，手臂也有擦挫傷，無生命危險，於是警方先讓翁男至醫院就醫。

但一直到早上警方依然等不到翁男前往報案，警方也開始追緝動手的陳男，初步了解陳男為阮女前男友，疑似因為爭風吃醋才會前往2人同居處動手，而動手完以後人也消失不見。

直到中午時，警方找到消失的陳男，發現阮女也在車上，警方將2人帶回警局訊問中，據了解，阮女跟陳男分手後依然藕斷絲連，但卻又跟翁男交往，陳男放不下又氣不過，才會引發此次衝突。警方訊後將依傷害罪移送陳男。