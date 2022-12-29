製程自動化感測器廠桓達今年美國、東南亞、台灣及歐洲市場全面成長，足以彌補大陸市場營運因疫情封控而下滑部分，前三季EPS創同期新高，前11月合併營收飆史上新高，今年營收及獲利可望全面改寫歷史新高。

桓達客戶以基礎民生工業為主，雖然疫情期間，部分產業投資觀望，不過今年半導體、水處理、飼料、食品及歐洲船舶等產業客戶訂單穩定，尤其美國頁岩油業採購感測器訂單強勁，今年美國市場業績從去年2.2億元倍增至4.5億元。桓達指出，桓達今年大陸市場受疫情影響，預估今年業績衰退二成，希望明年大陸營運能將今年減退部分，悉數彌補。

桓達前三季EPS達5.24元、改寫同期新高，直逼去年度EPS為6.27元。前11月合併營收13.31億元，年成長16.49％，勝過去年度12.75億元，締造史上新高。

桓達指出，台積電原本就是桓達的客戶，台積電2021年擴建台南廠以來，訂單速迅增長，提供台積電建廠所需的感測器。台積電前往美國亞利桑那州建廠，桓達會提供數千萬元感測器給工程公司，進行安裝。