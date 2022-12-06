世鎧(2063)公布11月營收1.28億元，年增2.45%、月增24.99%，為今年第三高；前11月營收13.12億元，年增0.42%。世鎧前三季共配息1.5元，上櫃以來每年股利分配率大多達八成以上，近年來現金殖利率多為6%以上，是營運績效不錯的高殖利率概念股。世鎧也坦言，股價有點委屈。

世鎧日前法說會，由總經理陳駿彥、發言人鄭守傑主持，世鎧主力產品為複合螺絲，營收占比可達六成，複合螺絲今年預估銷售金額、數量，年比至少達兩成以上，今年第四季、明年目標維持成長力道，其價格也受上半年原料價水漲船高。

世鎧複合螺絲主要銷售區域，歐洲為主要，因建築法規規範而有產品接受度高，大洋洲、美洲、中東地區銷售亦上升；亞洲則下降，因對大陸因疫情防疫政策較嚴而銷售下滑。

複合尖尾螺絲，主要應用為浪板及薄鐵板固鎖，如太陽能板安裝，產品優勢為固鎖性佳、貫穿過程排屑少，市場需求預期及未來發展，明年出貨可望大幅增加，估為長期趨勢，因太陽能發電需求增加，模組設備固鎖用扣件需求將大幅成長。性能優於1號尾複合鑽尾螺絲且將逐漸取代，從公司目前掌握的訂單可知其成長性，而公司目前人力、工時足以應付需求，已有能力備妥產能因應訂單。複合尖尾螺絲在110年受缺櫃缺料影響而銷售下降，今年已經大幅成長，明年可望引領向上，未來公司對此有所期待，營收有不錯表現在望。

螺紋錨栓市場，客戶分析螺紋類的螺栓產品在歐洲及美澳的市場，每年15%的成長，且不銹鋼螺栓的需求將日益增加。公司於2017年取得歐盟德國DIBt技術許可認證ETA，跨過歐盟行銷重要門檻，目前準備申請進階版ETA認證。澳洲建築法規TS101規定ETA準適用當低標準，大陸認可ETA、ICC-ES認證。世鎧已於111年第四季取得美國ICC-ES認證，正式進入美國高端公共工程市場。螺栓銷售今年可望大幅成長，明年希望取得認證後，可望在澳洲、美國、大陸市場大放異彩。

世鎧螺絲產品還屬高毛利，螺絲可望維持高有水準營收，獲利則穩健在即。而去年下半年線材產品營收大幅成長，今年能否維持？公司表示，線材穩住熱度不容易。

螺絲事業及伸線事業產品價格皆因原料價格上漲而上升，螺絲事業銷售量較同期增加，故螺絲事業營收大幅增加；伸線事業因八月起銷售量減少，而使營收相較同期減少近19%。

世鎧111年業績概況，前三季營收雖僅年比微幅增加，但因高毛利的螺絲事業營收占比大幅上升， 而使營業毛利表現年成長21%，毛利率已逼近108年度水準，再加上美元升值因素、產品組合助力，使稅後淨利成長61%，前三季每股盈餘4.23元，今年九月底每股淨值達20.36元。

世鎧公司在製品存貨金額上升，其原因為華司供應不及影響出貨，受到缺料影響，有部分是長期訂單，以及部分客戶庫存水位增加而要求延後提貨。

世鎧負債比率由去年同期的60%降至47%，其原因為超過八成的可轉換公司債轉換成普通股。