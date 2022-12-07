電動車、低軌道衛星及美系手機品牌廠相關消費性產品持續成長，維熹(3501)審慎樂觀看待明年營運，維熹表示，希望明年營收有個位數成長，公司也會盡力維持毛利率在一定的水準。

維熹產品為電源線、線束、轉接頭，儘管今年全球經濟景氣不佳，維熹因美系手機相關及遊戲機等消費性產品、冷凍貨櫃橡膠線、電腦類伺服器及印表機、電動車、低軌道衛星等產品出貨穩定成長，產品組合優化，且原物料成本上漲售價調整，搭配自動化生產產品增加及美元強勢，帶動維熹今年營收、毛利及獲利都逐季成長，累計今年前3季稅後盈餘為6.31億元，年增111.66%，每股盈餘為5.33元，累計前10月合併營收為52億元，年增14.15%。

就產品來看，過去家電是維熹主力產品，但今年因韓國品牌客戶需求疲弱，且公司減少大陸地區低毛利產品拉單，占前3季營收比重降至34%，消費性電子則受益於美系手機客戶及美系遊戲機等客戶訂單攀升，占比由去年的14%上升至今年的19%，雖然景氣還不太樂觀，但公司希望這部分明年還會維持成長。

至於電腦產品中的伺服器、印表機均維持成長，機電類產品有冷凍貨櫃橡膠線，今年營收是去年一倍的成長，明年預期還會有比較大的成長，也有一倍左右的水準。

在通路貿易部分，受惠於美國醫療、資料中心銷售良好，美國子公司上半年銷售也是維持成長，不過下半年美國經濟轉差，營運也受到影響，今年營收僅較去年微幅成長。

在電動車及低軌道衛星方面，維熹開發一家德系新客戶，該客戶涵蓋美系、日系、中系等車廠，預計明年會開始貢獻；低軌衛星客戶預期明年銷售也是保持成長，地面路由器Socket跟電源線部分可望持續受惠。

展望明年，維熹表示，目前景氣依舊保守，後續市況仍待觀察，不過整體來說，審慎樂觀看待明年營運。

為因應地緣政治和關稅，維熹將在彰化廠擴充產能，預估明年資本支出將高於過往500萬美元水準，但不會高於800萬美元，彰化新廠產能規畫2025年開出。