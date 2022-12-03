台灣醫療科技展近日在南港ㄧ館舉辦，通靈歌手甄馨受邀出席台塑生醫洗髮精活動，引來大批宅男鐵粉，搶購甄馨推薦的洗髮用品。原來這位鐵粉因每天追著甄馨，所以髮量越來越少。這也引出她的秀髮秘密，原來她也經歷過掉髮危機，一度有鬼剃頭現象，好幾次在深夜大哭。

甄馨說，在網紅轉歌手期間，原本自信滿滿的她不知怎地發生信心危機，「頭髮一把一把的掉，用各種牌子的洗髮精都無效，天哪，傳說中的鬼剃頭找上我，我以為我要變禿頭了。」她試著為自己通靈，卻看到依然滿頭秀髮的自己，「神明提示我問題有解。」過陣子，好友兼經紀人陳孝志推薦她使用台塑生醫出產的洗髮精，掉髮終於得到緩解。這也是向來喜歡嶄露身材的她開心穿上「正裝」出席活動的原因。

科技展上她遇到也有掉髮困擾的鐵粉，而且把問題推給整天追她這位本命，甄馨先是哭笑不得，接著開啟專業模式，她說，自己因爲每天工作都很滿，壓力大的時候也跟大家ㄧ樣會掉頭髮，自己用過無數的牌子，直到去年看到經紀人陳孝志都已經50歲了，納悶他怎麼髮量還那麼多，好奇一問，才知道台灣研發的產品那麼好用。

「使用了後能溫和清潔頭皮，保護脆弱稀疏髮質，改善頭皮油脂過多的問題，幫助增加髮質強韌性。洗後毛孔不堵塞，自然長出烏黑頭髮。」沒想到粉絲聽完後立即買了一打，要送給甄馨，理由是甄馨的美麗才最寶貴。

甄馨向來疼愛粉絲，這份禮物她沒收，勸粉絲不如自己使用，或送女友。她說：「ㄧ個女生的美，頭髮就佔了百份之50，女人的秀髮是展現氣質很大的關鍵！」甄馨12月開始將密集練舞練歌，錄製新曲，她甩甩秀髮說，「希望大家多多支持我的歌曲喔！」