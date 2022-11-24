強冷空氣要來了！氣象達人彭啟明表示，下周三、四北方將有冷空氣南下，低溫下探15、16度，建議可開始準備冬衣了，氣象局也表示，這波是入冬以來最強冷空氣，預計最低溫時間點落在下周四清晨。

彭啟明早上在臉書表示，今天水氣仍多，中部以北滴滴答答下不停，預計持續到周六（26日）清晨，中南部也有零星降雨機會。

彭啟明表示，請把握周六至下周二（26至29日）回溫轉晴的好天氣時機，因為下周三、四北方將有冷空氣南下，雖不至於到很冷，但和近期暖秋的環境不同，低溫下看15-16度，仍會感覺轉涼，雖預測上仍有變動幅度，不過建議冬裝可以準備了。

對此，氣象局表示，下周三（30日）入冬以來較強冷空氣影響，北台灣氣溫下降，預估最低溫時間在下周四（12月1日）清晨，目前看來還不到大陸冷氣團、也就是台北氣象站測到14度低溫的等級，不過這是較後期的模擬，實際低溫還要再觀察。