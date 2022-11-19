女網友控訴，自己在網購平台下單螢幕，開箱發現滿是水氣，致電客服對方竟回是用「低溫配送」。(圖／爆料公社)

各家電商都在雙11推出大優惠吸引買氣，一名女網友也在網購平台下單電競螢幕，沒想到開箱發現整個螢幕都是水氣，還凝結成水珠，當下便致電客服反應，沒想到竟得知，螢幕竟然是用低溫配送，讓她崩潰直呼到底哪招。

女網友在臉書《爆料公社》PO文表示，雙11自己在MOMO平台下單一台螢幕，花了6000多元，商品在3天後送到，但拿到就發現外包裝似乎有水氣，打開後更發現，整台螢幕不僅冰冰涼涼，都是水氣，甚至凝結成水珠。

原PO立刻致電客服反應，並提交開箱影片與照片，沒想到客服回應，這台螢幕的確是用低溫配送，但商品是放在常溫處，要她放心，讓人超傻眼，直說3C產品送來都是水氣，要她怎麼安心，且中間客服也是不斷拖延，更讓她不滿。

不少網友也紛紛留言：「這螢幕可新鮮了」、「菜市場水果都比不上的鮮度」、「電子產品用低溫配送是哪招」、「螢幕有縫隙，水氣滲進去電路板就GG了耶」、「我覺得物流問題比較大就是」、「我覺得你該退貨，不是換貨」、「怎麼會選換貨，萬一這台對方檢查還能用，到時候又寄回來你也不知道」。原PO則表示，會選擇換貨是因為她跟別人組隊，怕影響到另外幾個人的權益，加上客服說雙11活動只能換不能退，她才會同意換貨。

對此業者回應，已經與賣家達成協議，並換貨處理。