不少人會網購iPhone，但又擔心買到展示機等整理過的「整新機」。一名男網友分享，透過查詢手機的機型代碼，代碼的第一個英文字母如果是「M」就是全新的手機，若是「F」則代表這是整理過的整新機，輕鬆就能知道買到的手機是不是全新的。

一名男網友在TikTok上發布影片分享，購買iPhone以後，可以透過1個方法來查詢自己的手機是否是全新的，又或者是整理過的翻新機。從影片中可見，打開iPhone設定的介面，點選「一般」以後，接著按「關於本機」，下一步就可以找到機型的代碼。

男網友指出，這一長串的機型代碼，其實透露出許多資訊，其中要判斷手機是全新或整新機，可以從代碼的開頭下手，如果開頭是「M」的話，就代表這台手機是全新的手機；若開頭是「F」則代表這是整理過的整新機。

而代碼中的第二部分則是由3個字母與1個數字組成，主要是說明這台手機是哪一個型號、容量為多少；而代碼的第三部分則可以看出這台手機主要是在哪銷售，舉例來說，「LL」代表是在美國銷售、「TA」則是在台灣銷售、「CH」為大陸、「C」則是在加拿大等，不同地區會出現不同的代號。

而這串代碼尾端會出現「/A」或是「 /B」，若手機是原廠版的 iOS 系統的話，就會顯示為「/A」 ，但若是在售出後升級系統就會顯示 「 /B 」 。

不過 ，也有網友認為，買到整新機也不一定是壞事，因為蘋果對產品有很嚴格的測試，所以通過蘋果認證的翻新產品，功能都有通過測試，使用上不會有什麼大問題，但價格卻比全新機還更加便宜。