歌手許慧欣妹妹Ivy許嘉凌，過去曾橫跨歌手及演員雙領域，甜美臉蛋讓她一出道就深受粉絲喜愛，淡出演藝圈後便轉行當護理師，鮮少在螢光幕前曝光，稍早，藝人Janet在臉書曬出一系列照片，只見照片中的新娘就是Ivy許嘉凌，她與老公在眾人面前深情一吻，讓現場立刻充滿愛意的粉紅泡泡。

藝人Janet在臉書曬出一系列參加婚禮的照片，只見她開心寫下：「我的好好好朋友結婚了！ 你們記得這兩位俊男美女嗎？」仔細一瞧女主角就是許慧欣親妹妹Ivy許嘉凌，只見她身穿白色婚紗，一字領設計除了秀出性感香肩之外，豐滿傲人北半球更是呼之欲出，姣好身材讓人一覽無遺，而她與老公深情一吻的照片，讓現場洋溢幸福氛圍。

不過有眼尖網友發現，當年在歌壇有「雪白歌姬」的親姐姐許慧欣也站在旁邊，只見她身穿水藍色禮服，留著一頭及腰的長髮，面露笑容看著妹妹邁向人生下一個階段，禮服剪裁設計更襯托出超兇的火辣身材，雖然淡出螢光幕多年，但容貌依舊凍齡，不見歲月在臉上留下任何痕跡，立刻勾起所有人滿滿回憶。

對此，網友紛紛留言：「亮點是好久不見的許慧欣耶！馬上點她的歌來聽」、「眼中只有我的偶像Evonne 」、「是我好想念的Evonne，好棒的笑容」、「好想念她們氣質的兩姊妹」。