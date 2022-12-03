公視旗艦益智節目《一字千金 筆武大匯》日前錄製本季總冠軍賽，前中央廣播電台總台長張正與古埃及研究者蔡佳慧原本抱著十分謙虛的心情，以「書」勉勵自己得失心不要太重，輸了也沒有關係，回去再多讀書，沒想到第一關『字力測驗』，考常用卻常會唸錯的字詞，他們竟在「蓓蕾」、「蹊蹺」、「舐犢」3題全對奪下滿級分，海放競爭者，令主持人曾城國刮目相看！錄完，張正更有感而發在臉書分享：「陰錯陽差挺入一字千金季冠軍賽，謝謝搭檔帶我走了這一場奇幻旅程！」

季冠軍賽共有八組、十六位參賽者在文字擂台上比拼，分別是前中央廣播電台總台長張正與專精古埃及研究的蔡佳慧，藝人唐從聖與台灣鐘錶學院院長鍾家豪，文化大學大傳系系主任王翔郁與創業導師陳珮甄，資深廣告人張明諭與溝通大師蔡緯昱，商戰管理學院學員長謝雅玉與餐飲界的台灣之光張晉逸，古物修復師王相文與作詞人城旭遠，台灣女子運動體育協會秘書長陳怡雯與英文補教名師武璁，時尚雜誌主編張世文與作詞人蘇育霆，共同角逐本季總冠軍。

他們比拼『字力測驗』、『掌握先機』及『字裡乾坤』及『洞築機先』四關，採淘汰制，第一關更以分組淘汰，一次刷下兩組，十分緊張與刺激。

第一關『字力測驗』第二組分組賽，競爭十分激烈，四組比拼不時出現三到四種不同答案，強烈的低氣壓罩頂，特別是不常用的「逶迤」，讓大家想破頭，「逶」的讀音更是全軍覆，國立臺灣師範大學國文學系教授季旭昇解析，「逶」是走路彎彎曲曲、搖搖晃晃，引申到與人講話、討論事情的態度彎彎曲曲，虛與逶迤。而這題也讓唐從聖與鍾家豪，王翔郁與陳珮甄這兩組積分雙雙墊底，進入驟死延長賽。