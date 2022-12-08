伊雲谷(6689)拓展雲端事業版圖，聯手Google Cloud菁英合作夥伴雲動力資訊，共同宣示將結合伊雲谷多年在地雲端託管經驗，及雲動力的Google Cloud Platform（GCP）菁英技術團隊，鍵結Google Cloud國際資源，加速助台灣整體數位轉型，強化數位韌性。

伊雲谷雲端事業單位總經理林儀表示，疫情後，供應鏈韌性需求崛起，企業加速擁抱上雲轉型，為了在最短時間服務台灣企業強勁上雲需求，我們積極尋求合作夥伴擴大雲端服務量能，藉結盟雲動力，及Google Cloud全球資源，將助於伊雲谷擴大雲端版圖，提供企業客戶更完善的數位轉型解決方案，提升韌性並加速創新服務。

Google Cloud台灣總經理謝良承提到，亞太雲端市場高速發展，Google Cloud樂見台灣雲端託管大廠伊雲谷及Google Cloud 菁英合作夥伴雲動力資訊的合作，進一步拓展 Google Cloud 在台服務能量。透過整合Google Cloud先進技術，及伊雲谷和雲動力在地雲端服務經驗，助攻台灣產業打造永續韌性。

雲動力創辦人暨執行長莊志仁表示，雲動力資訊以自身多年的雲端用戶使用經驗和開發技術，從使用者角度出發，協助企業更精準並自動化的導入雲端技術。而伊雲谷堅實的產業服務力和產品多元性，各界有目共睹，除雲端託管服務，更在SaaS及PaaS產品領域有相當完整的產品及技術團隊，雙方合作將推進台灣雲端發展的進程。