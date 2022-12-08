美國國防部周三宣布，亞馬遜、谷歌、微軟和甲骨文共同取得總額高達90億美元、為期至2028年的雲端運算採購合約。

這個結果符合當今美國國防部分散雲端技術供應來源的政策。這和川普政府時期不同，當時的策略是將雲端系統交給獨家供應商。

美國國防部發言人周三表示，這個名為《聯合作戰雲端能力》（Joint Warfighting Cloud Capability，JWCC）的合約由4份合約所組成的多方採購案，總採購規模上限為90億美元。

這個國防部採購案的前身為「聯合組織防衛基礎」（JEDI）計畫，並在2019年由微軟獨拿，引起了亞馬遜和甲骨文的不滿和質疑，亞馬遜更一狀告上法院。

不只美國政府，現在也有越來越多企業尋求分散雲端服務的供應來源，以降低服務中斷的風險。

周三的結果對甲骨文尤其有利，對分析師而言，甲骨文根本算不上是頂尖的雲端服務公司。甲骨文上季（截至8月31日）的雲端業務營收為9億美元，和亞馬遜Amazon Web Services第三季營收205億美元相比只是零頭。