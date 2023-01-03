網紅林佩瑤曾在知名航空任職空服員13年，期間為了追夢參加《超級星光大道2》闖出知名度，被封「最美空姐」。最近她在社群透露變胖4公斤，公開胸部變化的對比，自嘲：「但肚子也膨了！」

林佩瑤前幾個月成功瘦下9公斤，成功擠進XS號的洋裝，但因沒忌口身材再度發福，體脂肪高達29.7%，加上最近又到歐洲吃喝玩樂，身材被弟弟虧「胖到有剩」，眼見下禮拜要到曼谷喝喜酒，林佩瑤今（3日）在IG限動哀號：「我鼠定惹！」

話鋒一轉，林佩瑤提到這陣子雖從48公斤胖到52公斤，但胸部的脂肪重新長回，大方公開正負4公斤的胸型差異，「給大家看看我之前瘦的時候，奶奶有多悽慘！」畫面中，林佩瑤穿著深V到肚子的服飾，隱約露出半弧；反觀52公斤時，北半球明顯膨起，不過林佩瑤自嘲：「但是肚子也膨了謝謝大家！」

身高162公分的林佩瑤，體重常常大起大落，從最胖的56kg瘋狂瘦回47kg，再經過連續數個月的大吃大喝，空腹的體重來到52.5kg，現在正在努力瘦身，林佩瑤曾忍不住嘆息：「我會繼續努力，女人真辛苦。」