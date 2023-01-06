女星小甜甜（張可昀）近日寫下千字文，痛訴遭小他13歲的老公宋先生（宋晉賢）家暴，已經驗傷且申請保護令，讓社會大眾全看傻眼，網友也紛紛砲轟宋先生是「軟飯男」，靠小甜甜養；宋先生6日晚間不忍了，親自公開與小甜甜財務分配，聲稱他有在打工，表示「賺的不是很多，但就是夠用」。

小甜甜拿出遭到宋先生家暴的證據，沒多久宋先生的社群平台遭網友出征，其中最多人看不起他給小甜甜養，認為他都不賺錢吃軟飯；對於網友的指控，宋先生今晚直接公開他與小甜甜財務分配，提到自己從高中三年級就有打工，直到現在都是，強調賺不多但夠用就好。

宋先生澄清自己不是軟飯男。（圖／摘自宋晉賢臉書）

宋先生解釋雖然住在小甜甜買的房子，但他獨自負責家裡的水、電、瓦斯和網路費用，其餘家裡需要的、生活上食衣住行和寵物的花費，都是他與小甜甜一人出一半，而小甜甜的房貸與車貸，都是她自行負責；直到生小孩後，宋先生也堅稱育兒花費也都是他們一人出一半，很多嬰兒用品則是廠商贊助小甜甜的。

目前小甜甜已取得法院核發的保護令，且透過律師函表示，她的初衷只是為了還原所有事實的真相，及一個真誠的面對及道歉，要澄清自己的私生活沒有所謂極大問題；而小甜甜稱一切都進入法律程序，交由司法處理，不會再做回應。

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