在現今社會中，愛情能夠維持超過2年以上就實屬不易。一名網友PO文，自己和另一半在一起5年，要吃紀念大餐，開出一份名單詢問吃哪家餐廳比較頂，未料鄉民們看到名單後全都笑翻，反問「你是想分手嗎」。

男網友在PTT女性版PO文「五週年要吃哪一家餐廳比較頂？」，原PO表示自己跟女友在一起5年了，希望找一間比較符合女生期待的儀式感的餐廳，並給出一份名單，包括大呼過癮、三媽臭臭鍋、老先覺、孫東寶與貴族世家。

鄉民看到名單後全傻眼：「想分手可以直接說」、「怎麼不乾脆去吃7-11」、「五周年吃這幾家，就沒下個五周年了」、「還不如自己在家煮一頓好的」、「你開心就好，反正是最後一次了」、「當你女友真可憐」、「這樣都可以五周年，開始佩服你女友了」。

但也有不少人質疑原PO：「原來是反串的」、「幹嘛根廢文王這麼認真」、「又是你這無聊反串的」、「笑死，隔壁版反串被噓到自刪就跑來這裡亂」、「一直反串發廢文，你人生的意義到底在哪」。