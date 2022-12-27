南韓男星宋仲基近期作品《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》等劇都獲得不錯的佳績；隨著人氣漲，已離婚3年有餘的他，昨(26)日大方公開新戀情，而女友的身分揭曉是英國籍圈外人。此外，有網友流出他日前現身印尼峇里島某場婚禮，其實是出席女友表妹的婚禮，已經見過女方家長，被認為他再婚的可能性極高。

26日，宋仲基公開與英國籍女友的戀情後，在網路上掀起一陣熱議。不少網友大顯神通，挖出兩人過去的種種祕辛。除了起底女方背景，爆出她疑似是現年38歲的英國前性感女演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）以外。更有人挖出他還參加了女方表妹的婚禮「見家長」。對此，由於現場都是女方親友，有網友猜測他可能已經見過女友家長，因而傳出宋仲基打算二婚的言論。

在陸網上，有人曬出在印尼峇里島的婚禮上偶遇宋仲基的照片。被網友爆料是宋仲基陪女友參加女方表妹的婚禮，由於現場賓客眾多，且大多是女方的親戚。因此被網友認為此舉是宋仲基正式會見女方家長親友。更甚之傳出宋仲基打算與她結婚的消息。

宋仲基參加女友表妹的婚禮被網友目擊。(圖／翻攝自微博)

此外，據韓媒《Xports News》報導，宋仲基17日參加高爾夫球選手任成宰的婚禮，有帶著女友一同前往。只見照片中，兩人一同面對鏡頭微笑，還與新娘互動頻頻。另外，宋仲基在任成宰的婚禮上悉心照顧女友，一點也不在意旁人的目光，兩人的感情看起來相當甜蜜。