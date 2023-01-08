大陸江蘇一名女子跟主管告白後被拒絕，沒想到至今已經2個月了，主管因為不好意思找她講話，竟沒被安排任何工作，還輕鬆躲過公司裁員潮，讓她得以天天摸魚，消息一出讓不少網友羨慕直呼「這是真正的情場失意、職場得意啊！」

綜合陸媒報導，江蘇一名女子本月5日PO出一段影片，內容提到閨密喜歡上了公司主管，於是興沖沖向對方告白，沒想到卻遭到拒絕，且距離告白至今已有2個多月，但主管因為擔心兩人碰到面後會尷尬，都不敢和閨密說話，也會盡量避著女方。

不僅如此，主管臉皮薄到就連工作也不好意思安排給女方，導致她上班天天摸魚，甚至當時公司為了縮減人力也祭出一波裁員潮，但整天沒事做的她竟奇蹟躲過，讓她忍不住坦言「太快樂了！」

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這是真正的情場失意、職場得意啊」、「發現生存秘技了，二話不說表白了再說」、「主管一內疚，說不定工資都給提高了」、「這樣真的快樂嗎？我怎麼覺得是大寫的尷尬」；不過也有人調侃表示「避免尷尬不該先裁嗎？可能有戲」、「繼續表白，感覺這主管能追到手」。