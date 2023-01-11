搶攻新春國旅商機，以全台唯一日式主題園區及道地日式體驗著稱的宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至推出「經典日式假期」一泊二食住房專案，享受完整的衣、食、住、玩日式體驗，入住除了可挑選換穿經典浴衣或和洋兼容的大正洋裝，還有2023全新推出的「Hakama文青袴」體驗別樣的日式摩登裝束，無論在專研考究的大正場景或5.7公頃的日式園區拍照打卡皆非常吸睛爆紅社群。

享用舞饌心舞會席料理、Villa房型享全新推出的無菜單高級料理，每人再加贈NT$100清酒折價券；體驗專人傳授正統的抹茶課程，親手製作日式抹茶，感受一期一會的品茶文化，套房或Villa住客另享抹茶或和菓子體驗二選一；大小朋友都瘋玩的跳跳床及室內攀岩，展現運動魅力盡情舒壓；冬季寒冷天氣最適合浸泡風呂裸湯享受綠舞獨家的精油湯池放鬆身心靈。

擁有18年深厚經驗的日料主廚吳侑霖十分講究食材本身的滋味與季節感，堅持每日親至宜蘭大溪漁港選購新鮮魚獲，依當季豐盛產物結合巧思與精湛手藝為客人呈現不一樣的盤中美味，實地展現日料職人精神。入座吧檯的客人除了可近距離欣賞主廚料理食材的專注姿態，在等待與品嚐到現做料理時也增添了許多互動與溫暖。

全新一年的到來，舞饌心舞會席在新一季菜單設計上除了以當季新鮮食材為主，還添入了許多過年元素。前菜「精選五品盛合」集結台日經典年菜的起司鬆風燒、海老鮮蔬卷、水梨烏魚子、青蘋鴨胸卷、橙醋鱈魚肝，內涵祝福客人長壽多福的心意；「黑毛豚唐揚 紅酒味噌醬」嚴選宜蘭噶瑪蘭豚腰內肉酥炸香脆，佐以特調的法式紅酒赤味噌醬；「潮汁海鮮玉子蒸」鋪滿的海鮮吸附生海苔勾芡醬汁讓每一口都順滑鮮甜，內層還可吃到象徵平安幸福的年糕；將放山雞腿、金色栗子及蔬菜炒香後與礁溪溫泉米一起蒸煮「桂丁雞板栗御飯」吃了寓意新一年發財如意；最後甜點再以「手做草莓大福」化在嘴裡甜在心裡，祝大家一生都有福氣。