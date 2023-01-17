茵芙和唐豐近來成為台視《美麗人生 壯志高飛》的反派擔當，兩人角色專門使壞，各式各樣的報應情節時常上演。最新劇情中，茵芙和唐豐到醫院找陳文山麻煩，搭電梯時卻突然失控，忽上忽下變成「電梯大怒神」，兩人頭髮瞬間往上飛呈現無重力狀態，逗趣造型一曝光引來許多觀眾討論。茵芙笑說，我們立刻想到張學友的經典掃把頭，覺得超有趣、超有畫面！

唐豐、茵芙驚現飛天掃把頭。（台視提供）

唐豐也是第一次體驗這樣的造型，覺得很新奇，看到對手茵芙完成後的造型，也忍不住笑出來，因為茵芙梳完頭，整個人比他高上許多，開玩笑稱自己可能要穿高跟鞋了，還頻頻問茵芙，走出去時會不會被門卡住？由於當天還要拍林柏妤的婚禮戲，所有來參加婚禮的演員一看到茵芙的驚人造形，紛紛拿起手機合照，梳化間變得超熱鬧。茵芙表示自己也很喜歡這個造型，第一次這麼多演員和工作人員在拍戲期間主動想來合照，但還好後來是去給人家洗頭，不然我應該手會超痠會很崩潰！

茵芙看著自己的現飛天掃把頭。（台視提供）

茵芙透露拿到劇本還在跟唐豐討論，不曉得導演會用什麼手法呈現此段畫面，導演就指示，要將兩人頭髮梳高高的造型，來表現電梯快速墜落。特殊造型讓髮型師苦惱了一下，眾人開始討論該如何呈現這樣的髮型，連紙板、海綿都曾列入考慮範圍，最後直接把茵芙的頭髮刮蓬，再噴上髮膠吹乾，一小撮一小撮慢慢處理，光是頭髮就花了30分鐘，用掉半罐髮膠才終於完成。茵芙笑說，很期待後面淑瑛會如何的無極限！唐豐認為「許中信」雖然是壞人，但背後有其故事，一直在思考如何讓觀眾更認識角色，偶爾有些比較可愛的橋段，希望能讓觀眾看完可以解氣。