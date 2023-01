柯震東昨(9)日爆出在去(2022)年拍攝新戲《乩身》時,遭爆炸的無人機炸傷臉,緊急送醫縫了20多針的意外事故,目前已全面停工休養,讓粉絲們相當擔憂。對此,他在昨日晚間與今(10)日凌晨在社群平台上報平安,安慰粉絲:「我很快就會回來。」

柯震東去年11月開拍奇幻影集《乩身》,豈料拍攝不到1個多月便傳出受傷意外,劇組使用的無人機因不明原因在他的面前爆炸,導致他當場見血破相,立刻送醫搶救,縫了20多針。對此,柯震東的經紀人也證實此項消息,「他(柯震東)心情因為受傷一定難過。」而劇組也表示目前已全部停拍,等到柯震東完全康復後,才會拍攝他的戲份。

柯震東受傷的報導曝光後,引發外界憂心。對此,柯震東兩度在IG上更新限時動態,其一是電影《星際大戰》的名台詞:「May the Force be with you.(願原力與你同在)」,其二是《灌籃高手》中櫻木花道的經典台詞「因為我是天才啊!」,向粉絲表示:「我很快就會回來」,要外界不必太過為他擔憂。

事實上,柯震東近日在IG限時動態的發文多次透露出情緒有些低潮,曾有過曬出眼睛特寫的照片,寫下「記住完整的部分」以及左臉上有許多紅色線條的圖畫。此外,柯震東在元旦時以黑底白字寫下:「新年快樂,新的一年希望自己能回到過去的模樣。」疑似心情被意外事故影響甚深。