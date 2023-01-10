柯震東昨(9)日爆出在去(2022)年拍攝新戲《乩身》時，遭爆炸的無人機炸傷臉，緊急送醫縫了20多針的意外事故，目前已全面停工休養，讓粉絲們相當擔憂。對此，他在昨日晚間與今(10)日凌晨在社群平台上報平安，安慰粉絲：「我很快就會回來。」

柯震東去年11月開拍奇幻影集《乩身》，豈料拍攝不到1個多月便傳出受傷意外，劇組使用的無人機因不明原因在他的面前爆炸，導致他當場見血破相，立刻送醫搶救，縫了20多針。對此，柯震東的經紀人也證實此項消息，「他(柯震東)心情因為受傷一定難過。」而劇組也表示目前已全部停拍，等到柯震東完全康復後，才會拍攝他的戲份。

柯震東受傷的報導曝光後，引發外界憂心。對此，柯震東兩度在IG上更新限時動態，其一是電影《星際大戰》的名台詞：「May the Force be with you.（願原力與你同在）」，其二是《灌籃高手》中櫻木花道的經典台詞「因為我是天才啊！」，向粉絲表示：「我很快就會回來」，要外界不必太過為他擔憂。

事實上，柯震東近日在IG限時動態的發文多次透露出情緒有些低潮，曾有過曬出眼睛特寫的照片，寫下「記住完整的部分」以及左臉上有許多紅色線條的圖畫。此外，柯震東在元旦時以黑底白字寫下：「新年快樂，新的一年希望自己能回到過去的模樣。」疑似心情被意外事故影響甚深。